Lite enighet om CO2-kutt blant partilederne: – Vante takter

– Nå har denne debatten gått i vante takter. Man får inntrykk av at regjeringen har en plan for å halvere utslippene, det har de overhodet ikke, sa Bastholm.

En av hovedbolkene i NRKs debatt fra Arendal mandag kveld handlet om klima og miljø. SVs Audun Lysbakken var heller ikke fornøyd med sporet debatten hadde havnet i.

Han viste til den alarmerende rapporten til FNs klimapanel som kom forrige uke, og at neste stortingsperiode blir avgjørende for om Norge når klimamålene.

– Likevel kan altså folk se her at vi har enda en partilederdebatt som i stor grad handler om hva vi ikke skal gjøre, hvorfor det er for vanskelig å gjøre ting. Vi kan ikke ha det sånn. Nå trenger vi politikere med mot, politikere som har en plan.

