Solberg og Støre avviser å hente tilbake tvangsreturnerte afghanere

innenriks

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er enig med statsministeren.

– Det at Taliban tar over styringen i Afghanistan er ikke grunn til å endre beslutninger som ble fattet om avslag på opphold i Norge. Dette var i de aller fleste tilfeller folk som søkte om opphold og fikk avslag fordi de ikke oppfylte det regelverket, sier han til NTB.

Overfor VG har både SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes bedt om at Norge skal hente tilbake tvangsreturnerte afghanere. Statsministeren avviser dette blankt til avisen.

– Det er ingen av dem som har fått avslag, som har personlig grunnlag for at de skal være forfulgt i Afghanistan, sier Solberg.

På spørsmål om situasjonen for de tvangsreturnerte må være ganske utrygg nå, svarer Solberg at det i så fall vil gjelde for alle i Afghanistan nå, og at det ikke er spesielle forhold for dem som er sendt tilbake dit fra Norge. Hun legger likevel til at det vil være personer i Afghanistan som har et individuelt grunnlag for å få hjelp.

– Det er en av de tingene som vi sammen med andre land ser på, hvordan vi kan hjelpe menneskerettighetsforkjempere og andre. Men det er ikke et generelt grunnlag for å hente personer som har vært i Norge, blitt returnert og som ikke har et personlig asylgrunnlag til å være forfulgt, sier hun.

(©NTB)