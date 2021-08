T-baneskyting i Oslo etterforskes som drapsforsøk

innenriks

Mannen i 30-årene er foreløpig ikke avhørt. Natt til mandag ble det gjennomført avhør av flere sentrale vitner.

– Politiet har ikke informasjon om at det skal være en relasjon mellom siktede og de fornærmede, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.

Ifølge VG ble den pågrepne mannen dømt til forvaring i 2011. Han er dømt for vold en rekke ganger. To personer ble skutt i T-banevogn på Skøyenåsen søndag kveld. De er alvorlig skadd, men tilstanden betegnes som stabil.

– De to fornærmede er bekreftet å være utenfor livsfare. Begge er norske statsborgere i slutten av tenårene, opplyser Oslo-politiet.

De to skadde har utenlandsk etnisk bakgrunn. Den pågrepne er en hvit mann i 30-årene. Til NRK har politiet tidligere opplyst at de blant annet undersøker om skytingen var rasistisk motivert.

– Det er for tidlig å si noe om foranledning og motiv for hendelsen. Vi etterforsker per nå bredt uten å ha låst oss til en hypotese, sier politiet.

Et våpen som politiet mener kan knyttes til skytingen, er funnet, skriver Avisa Oslo.

