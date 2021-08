140 nye smittede registrert i Oslo – høyeste på over to måneder

innenriks

Sist tallet var like høyt, var onsdag 2. juni. Da ble det også registrert 140 nye smittetilfeller i hovedstaden.

Oslo kommune uttalte tidligere denne måneden til NTB at de ventet en økning i smittetallene i Oslo i kjølvannet av fellesferien.

De 140 nye registrerte tilfellene som nå er registrert, er 81 flere enn dagen før, samt 58 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 83 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 327 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 13 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (301) og Alna (279).

Bydelen Nordstrand har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 84 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert tre nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 39.603 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

