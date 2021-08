60 nye koronasmittede i Bergen – kommunen varsler nye møter

innenriks

60 registrerte koronatilfeller er 26 flere enn dagen før.

Elleve av de smittede er mellom 13 og 19 år, og tolv mellom 20 og 29 år, skriver Bergen kommune.

43 av de smittede er nærkontakter, fem er importert, og tolv har ukjent smittevei. Totalt har 8.254 personer nå fått påvist covid-19 i Bergen.

2.931 personer testet seg i Bergen mandag. Dagen før var tallet 1.534, og da var det 34 smittetilfeller.

Ifølge Bergens Tidende skal kommunen ha et møte med restaurant- og utelivsbransjen, NHO, kunst- og kulturaktører og studiestedene onsdag.

– Vi ønsker særlig å ha dialog angående hvordan tiltakene som er rettet restaurant- og utelivsbransjen, oppleves og etterleves, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Husa forteller at hun har bedt om et møte med Folkehelseinstituttet, og at dette sannsynligvis blir torsdag.

