Fullvaksinert sykehjemsbeboer i Bergen døde etter koronasmitte

Smittevernlege Egil Bovim i Bergen mener dødsfallet understreker alvoret ved at vi fortsatt befinner oss i en pandemi.

– Når det er mye smitte i samfunnet, er det vanskelig å unngå at den også sprer seg til sykehjemmene. Det er derfor fortsatt viktig at vi alle er opptatt av å følge tiltak og ha gode smittevernrutiner for å beskytte de mest sårbare eldre, sier smittevernoverlegen i en pressemelding.

Sju sykehjem i Bergen har smitte som påvirker driften. Totalt er 28 beboere og 29 ansatte på sykehjem nå smittet.

Bergen kommune har registrert 60 nye koronasmittede det siste døgnet. Tolv av de smittede har ukjent smittevei. 2.931 personer testet seg i Bergen mandag.

Så langt har 8.254 personer fått påvist smitte i Bergen kommune.

