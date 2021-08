Tingretten vil løslate eksadvokat som er dømt til 11 års fengsel

innenriks

Påtalemyndigheten har anket kjennelsen og fått oppsettende virkning fram til fredag, sier politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt til TV 2.

Mirmotahari er i lagmannsretten dømt for blant annet å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient. Han ble også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

Dommen er ikke rettskraftig, da Mirmotahari har to uker igjen av ankefristen.

Eksadvokaten har vært løslatt siden 2018, men ble pågrepet fredag, dagen etter at dommen ble avsagt. Politiet mener det er fare for at 44-åringen vil unndra seg straff dersom han ikke fengsles i påvente av soningen.

Oslo tingrett mener Mirmotahari har en så sterk tilknytning til Norge at det ikke er sannsynlig at han vil flykte fra straffeforfølgningen.

