Elsparkesykkel-giganter saksøker Oslo kommune

innenriks

Oslo har vært den storbyen i Europa med flest elsparkesykler per hode, skriver E24. Derfor innfører kommunen nye regler som trer i kraft fra september, blant annet en maksgrense på 8.000 sparkesykler, samt spesifikke geografiske bestemmelser.

Det er regelen om maksgrensen som selskapene ønsker å fjerne ved å nå gå rettens vei, opplyser de tre selskapene i en felles pressemelding.

– Alle ser utfordringene i Oslo. De må løses gjennom strenge reguleringer, som vi har jobbet intenst for i to år. Vi går ikke til retten for å stanse regulering, men tvert imot for å sikre at de blir gode og effektive, skriver selskapene.

Stenger om natten

De tre selskapene innfører samtidig flere tiltak for å øke tryggheten, blant annet å stenge utleie om natten. Det har vært rapportert om mange ulykker knyttet til elsparkesykler på nattetid.

Skadelegevakten i Oslo har tidligere opplyst om en kraftig økning i elsparkesykkel-relaterte skader, og i sommer hadde de bemannet opp på grunn av dette. I juli ble det I snitt behandlet 13 skadde etter slike ulykker hver eneste dag, ifølge tall NTB har innhentet.

I forbindelse med fadderukene og studiestart har flere ved legevakten uttrykt bekymring for at skadetallene kan øke.

I tillegg øker de tre selskapene bemanningen med ekstra personell som skal rydde elsparkesykler rundt om i Oslo.

– Et forhastet eksperiment

Selskapene vil også be Oslo tingrett om en såkalt midlertidig forføyning, noe som betyr at dersom tingretten gir dem medhold, så vil deler av Oslos nye reglement for elsparkesykler bli satt på vent inntil videre.

– Taket er satt uten tilstrekkelig utredning eller begrunnelse og innføres uten noen form for begrensning av antall aktører. Det vil ramme brukerne våre og skape utfordringer for både sikkerhet og rydding i byen, sier Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde.

Johan Olovsson, som er norgessjef i Ryde, mener at maksgrensen er et forhastet eksperiment som vil rasere et verdifullt tilbud i byen.

– Uansett hvordan retten konkluderer, vil vi ønske dialog med byrådet om ytterligere tiltak, sier Morten Askeland, sjef i Tier i Norge.

Flere utleie-aktører

Per i dag er det ni aktører på utleiemarkedet av elsparkesykler i Oslo. I forbindelse med de nye reglene har kommunen lagd en ny tillatelsesordning for utleie på offentlig grunn. Kommunen kan dermed stille krav og velge hvilke aktører de skal gi tillatelse.

Fristen for å søke om tillatelse til å leie ut elsparkesykler i hovedstaden gikk ut tidligere denne uka, og hele 14 aktører har søkt.

