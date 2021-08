Nakstad: Smittehopp som ventet etter så mye kontakt mellom folk

innenriks

Nesten 750 nye koronasmittede ble registrert siste døgn – det høyeste tallet siden tidlig i april.

– Hadde disse tallene kommet for et halvt år siden, ville de skremt vannet av oss, sier Nakstad til NTB.

Nå er ikke situasjonen like alvorlig fordi så mange er vaksinert. For hver uke som går, blir konsekvensene mindre alvorlige. Likevel er det viktig å være på vakt for å hindre smitte.

– Det er vanskelig å si hvor mange innleggelser det blir de neste ukene, det spørs hvilke aldersgrupper som smittes mest. Vi er mest bekymret for uvaksinerte i høyere aldersgrupper, sier han.

