Smitteutbruddet hos Visjon Norge øker i omfang

innenriks

Ni personer bosatt i Drammen er de to siste dagene bekreftet smittet av koronavirus på TV-sending med publikum i salen hos Visjon Norge, skriver Drammens Tidende.

Smittevernoverlege Einar Sagberg sier til avisen at 24 personer i seks forskjellige kommuner på Østlandet er bekreftet smittet på et av TV-arrangementene, som har foregått fra onsdag til søndag.

Av personvernhensyn ønsker ikke Sagberg å fortelle hvilke kommuner det er snakk om, annet at Øvre Eiker og Drammen er blant kommunene. Men Kongsberg kommune opplyser at to av deres seks smittede sist døgn har tilknytning til utbruddet i TV-kanalen.

Smittevernoverlegen regner det som sannsynlig at utbruddet vil øke i omfang.

Leder av Visjon Norge Jan Hanvold sier til avisen at en medarbeider ble bekreftet smittet søndag, og at det deretter skal ha blitt oppdaget flere tilfeller.

– Den første som ble smittet, var hos oss uten å vite at han var smittet. Dette er en alvorlig situasjon. Vi har sagt til alle ansatte at de bør vaksinere seg, og har fulgt alle regler, sier Hanvold.

