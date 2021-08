innenriks

Av de 26.498 meldingene er 15.228 behandlet av Legemiddelverket.

2.350 av disse blir klassifiserte som alvorlige, og 12.878 er klassifisert som lite alvorlige.

Legemiddelverket opplyser at hendelser etter vaksinasjon meldes på mistanke, og at det derfor er ikke gitt at det er noen årsakssammenheng.

Det har blitt satt 6,1 millioner koronavaksinedoser i Norge.

