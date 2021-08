59-åring varetektsfengslet etter ran av postkontor i Oslo

innenriks

Mannen ble tirsdag fremstilt for fengsling i Oslo tingrett, etter at han via en nordisk arrestordre ble utlevert fra Sverige til Norge, skriver Avisa Oslo.

Nå er mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

59-åringen er én av tre menn som er siktet etter ranet, hvorav alle har tyrkisk bakgrunn. To av dem har svensk statsborgerskap.

Det var lørdag 22. mai i år at tre gjerningspersoner gjennomførte et grovt ran av postkontoret. Det ble fremvist en pistol under ranet, og de ansatte ved postkontoret ble påsatt håndjern. 13. august opplyste Oslo-politiet at tre personer var pågrepet.

Samtlige er siktet for grovt ran.

Politiet opplyser til avisen at en av de to andre siktede skal sone ferdig en kort dom i Sverige før han blir utlevert til Norge. Den andre ventes utlevert til Norge fredag og politiet tar sikte på å fremstille mannen for varetektsfengsling lørdag.

(©NTB)