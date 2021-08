Aksjonsgruppe ved Stureterminalen – har brutt sikkerhetssonen

innenriks

Aksjonistene har også brutt sikkerhetssonen ved å blokkere kaien med en seilbåt, slik at tankbåter ikke får lagt til kai, melder NRK.

– Vi respekterer selvsagt retten til å ha markeringer og aksjoner, så lenge det skjer på en lovlig måte. Vi ser alvorlig på at et fartøy fra aksjonistene har gått inn i sikkerhetssonen, og er opptatt av at aksjonistene ikke setter seg selv eller de ansatte på terminalen i fare, sier Eskil Eriksen pressetalsperson for Equinor.

Han sier de har varslet politiet om bruddet på sikkerhetssonen, og at det blir opp til dem å håndtere aksjonen videre. Til Bergensavisen opplyser politiet at de skal ta en vurdering av om aksjonen truer sikkerheten og de kritiske oppgavene på anlegget.

Det skal være aksjonsgruppen Extinction Rebellion som står bak aksjonen, som ikke var forhåndsmeldt til politiet.

