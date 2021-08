Sp stuper i ny måling – flertallet glipper for rødgrønn trio

innenriks

I målingen, som er gjennomført av Respons Analyse for VG og Bergens Tidende, faller Senterpartiet til en oppslutning på 11,3 prosent, ned hele 4,0 prosentpoeng fra forrige uke.

Målingen er Sps klart dårligste hittil i august. Tallene svinger kraftig, og i en Opinion-måling tidligere i august fikk Sp en oppslutning på hele 19,2 prosent. Snittet så langt i august ligger på 15,7 prosent, ifølge nettstedet Poll of polls.

Arbeiderpartiet er største parti i den nye Respons-målingen. Ap får en oppslutning på 24,9 prosent, opp 0,1 prosentpoeng.

Et valgresultat i tråd med målingen ville gitt Ap, Sp og SV til sammen 79 mandater. Dermed blir de avhengige av støtte fra enten Rødt eller MDG for å få flertall i Stortinget. Grensa for flertall er 85 mandager.

I målingen er Rødt, MDG, Venstre og KrF alle over sperregrensa.

For øvrige partier er oppslutningen som følger:

* Høyre: 20,3 prosent (+1,4)

* Frp: 11,6 prosent (+0,2)

* SV: 9,5 prosent (+0,1)

* MDG: 5,8 prosent (+0,7)

* Venstre: 5,0 prosent (+1,0)

* Rødt: 4,7 prosent (+0,4)

* KrF: 4,2 prosent (+0,9)

