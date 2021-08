Drapsdømt Lørenskog-mor får ikke nye rettspsykiatere

innenriks

Det har Eidsivating lagmannsrett bestemt, skriver NRK.

Kvinnens forsvarer, Gunhild Lærum, har tidligere bedt om dette fordi hun mener det er tvil om kvinnens tilregnelighet.

Kvinnen i 30-årene ble i Romerike og Glåmdal tingrett kjent tilregnelig og dømt til lovens strengeste fengselsstraff for med overlegg å ha drept sine to sønner på ett og sju år i juli fjor, men dommen ble anket.

– Vi anker på bakgrunn av at det kan være tvil om tilregnelighet i gjerningsøyeblikket, sa Lærum til Dagbladet etter at dommen ble kjent.

Sakkyndige som har undersøkt kvinnen, sa i retten at hun trolig husker drapene, men at hun har blokkert minnet av handlingene, og at hun derfor ikke var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Kvinnen ble også dømt for underslag mot den ene sønnen og for å uriktig ha lagt skylden for drapene på eksmannen.

Ankesaken kommer opp for Eidsivating lagmannsretten i januar neste år.

