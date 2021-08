Halvparten av skole- og barnehageansatte fullvaksinert

innenriks

Hele 90,6 prosent av de ansatte har fått første vaksinedose, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

I den generelle befolkningen mellom 18 og 70 år har 95,2 prosent fått første vaksinedose, mens 48,5 prosent har fått andre dose.

– Det er kjempebra at så mange lærere og barnehageansatte ønsker å ta vaksinen. Jeg er veldig glad for at mange kommuner har prioritert ansatte i barnehager og skoler også for dose to, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Omtrent 25.000 ansatte i skoler og barnehager er ennå ikke vaksinert. Det er 4.000 færre enn forrige uke.

(©NTB)