KrF-hopp på Hordaland-måling

Ifølge avisen har partiet, som får 7,5 prosent oppslutning på målingen, endret strategi foran valget. De har brukt datasett, tall og analyse til å finne ut hvordan de skal kapre flere velgere.

– Vi har blitt mye mer systematiske i partiorganisasjonen. For å sette det på spissen, har vi tidligere foldet hendene og håpet at det går bra, sier stortingskandidat for KrF og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til BA, og understreker at KrFs organisasjon også jobber ekstremt hardt.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) gjør det også godt på målingen, som det er Sentio som har gjennomført. Partiet går fram 2,7 prosentpoeng til 7,1 prosent fra tilsvarende måling i juni. SV, Rødt og Venstre går også fram.

Oppslutning til de øvrige partiene i Hordaland (sammenlignet med tilsvarende måling i juni i prosentpoeng i parentes): Høyre 22,6 prosent (-2,6), Ap 19,7 (-0,8), Sp 11,4 (-1,6), Frp 9,8 (-2,6), SV 9 (1,3), Rødt 6,5 (1), Andre 3,7 (-0,7), Venstre 2,8 (+0,5).

Målingen er utført ved hjelp av 1.003 telefonintervjuer i perioden 13. til 19. august. Feilmarginen er ikke oppgitt.

