Oslo åpner for å vaksinere 16- og 17-åringer som skal på utveksling

Regjeringen åpnet denne uken opp for at 16- og 17-åringer kan tilbys vaksine når befolkningen over 18 år er vaksinert. Kommunene har også i særlige tilfeller fått rom til å gi vaksine til enkelte 16- og 17-åringer tidligere, for eksempel ungdom som skal gå på skole i utlandet og har økt risiko for å bli smittet.

– Oslo kommune velger å åpne for vaksinasjon av personer i disse aldersgruppene som skal på utveksling til utlandet, med oppstart fra i dag, sier leder av vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

Oslo kommune vil også åpne opp for snarlig vaksinering av 16- og 17-åringer som bor med folk som har nedsatt immunforsvar. Vaksinasjon av øvrige innbyggere i disse aldersgruppene vil ha oppstart innen få uker.

De aktuelle innbyggerne kan møte til drop-in ved vaksinasjonssenter i egen bydel fra og med mandag 23. august.

