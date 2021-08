«Ninjababy» ble den store vinneren i årets Amandapris-utdeling

innenriks

Yngvild Sve Flikkes «Ninjababy», som bygger på Inga H. Sætres prisbelønte tegneserieroman «Fallteknikk», ble kveldens store vinner i Haugesund.

Hele fire av Amanda-prisene gikk til Flikkes film. Den handler om 23 år gamle Rakel, som seks måneder etter en lite romantisk one-night-stand oppdager at hun er gravid. Filmen har blitt hyllet i både utland og innland og allerede vunnet en rekke gjeve priser.

Flikke trakk selv det lengste strået for beste regi, mens hovedrolleinnehaver Kristine Kujath Thorp fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller. Det er første gang det 29 år gamle stjerneskuddet vinner en Amandapris.

– Dette var veldig overveldende, merker jeg. Jeg skjelver i knærne, sa Thorp fra scenen, før hun takket sine medskuespillere og alle som jobbet med filmen.

Også Nader Khademi fikk sin første Amandastatuett, og han vant i kategorien beste mannlige birolle. Filmen fikk også en fjerde pris: beste filmmanus. Manuset er skrevet sammen med Johan Fasting.

Storfilm markerte seg

Også skuespiller Jakob Oftebro mottok lørdag sin første Amandapris. 35-åringen vant kategorien beste mannlige skuespiller for sin rolle som Charles Braude i storfilmen «Den største forbrytelsen».

– Dette hadde jeg aldri trodd skulle skje. Herregud, jeg er så utrolig dårlig på sånne her ting. Dette er en så stor ære, sa en tydelig rørt Oftebro.

Filmen, som er basert på forfatter Marte Michelets bok med samme navn, følger den norsk-jødiske familien Braude under deportasjonen av norske jøder under andre verdenskrig. Filmen tar for seg hvordan det norske politiet spilte en sentral rolle i å pågripe jødene i deres hjem rundt om i Oslo og Norge.

Storfilmen mottok totalt tre priser, hvorav de to andre var skuespiller Pia Halvorsen som vant for beste kvinnelige birolle, samt prisen for beste produksjonsdesign.

Internasjonalt hyllet dokumentar

Regissør Benjamin Ree vant Amandaprisen for årets beste kinofilm med sin dokumentar «Kunstneren og Tyven». Den fikk også prisen for beste klipp. Dokumentarfilmen er hyllet verden over, og filmen sto i tillegg på kortlisten til Oscar-utdelinger.

Folkets Amanda gikk til «Generasjon Utøya», som handler om fire Utøya-overlevende, deriblant tidligere AUF-leder Ina Libak. Aslaug Holm og Sigve Endresens film ble stemt fram av publikum.

Musiker Thomas Dybdahl vant prisen for beste originalmusikk for sin innsats i filmen «Tottori – Sommeren vi var alene», og han ble dermed den første komponisten som har vunnet denne prisen to ganger.

Filmregissør Oddvar Bull Tuhus (80) ble tildelt Amandakomiteens ærespris. Han dediserte prisen til unge filmskapere og skuespillere som ennå ikke har slått gjennom.

– Dere skal ta norsk film videre. Denne er til dere, sa Tuhus.

(©NTB)