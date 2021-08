Amandaprisen: «Kunstneren og Tyven» årets beste kinofilm

innenriks

«Kunstneren og tyven» var på flere lister over beste filmer i 2020, der BBC, Washington Post, New York Times, Rolling Stone, IndieWire, Screen – og regissøren Pedro Almodóvar – trakk filmen fram som et av høydepunktene i filmåret 2020. Den sto dessuten på kortlisten til Oscar.

– Jeg må også si at det har vært utrolig mange gode filmer med i konkurransen i år, og det gjør det ekstra gjevt, sa Ree til NTB om Amanda-nominasjonen tidligere i sommer.

Filmen skildrer hvordan den tsjekkiske, Oslo-baserte kunstneren Barbora Kysilkova får to verk stjålet fra sitt galleri av Karl Bertil-Nordland – som hun deretter maler portrettet til. Ree fulgte «kunstneren» og «tyven» gjennom flere år.

