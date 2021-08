VG: Solberg åpner for tredje vaksinestikk

innenriks

Debatten om en tredje vaksinedose går i flere land som har kommet langt i vaksineringen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt land avstå fra dette før flere er vaksinert i fattigere land. Likevel har flere europeiske land gått inn for dette.

– Det er kunnskap som avgjør om vi skal ha et tredje stikk. Vi har avtaler om nok vaksiner til at alle kan få et tredje stikk. Hvis det er nødvendig er vi åpne for det, sier statsministeren til VG.

– I første omgang vil vi vurdere å tilby en tredje dose til personer som har nedsatt immunforsvar som følge av sykdom og behandling. Men hvis det viser seg at et tredje stikk er nødvendig for å opprettholde god beskyttelse også for alle eller grupper av vaksinerte, så er vi åpne for det, sier hun.

