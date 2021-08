22 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

innenriks

Blant de smittede er to ansatte og to beboere på Sunde sykehjem i Stavanger. Nå skal alle ved sykehjemmet testes, melder Stavanger Aftenblad. En av de to smittede beboerne er fullvaksinert, mens den andre er uvaksinert.

– Nå vil alle 55 beboere og rundt 110 ansatte bli testet for å få kontroll på situasjonen, sier direktør for Helse og velferd, Eli Karin Fosse.

Av de 13 smittede er elleve nærkontakter, én er smittet utenlands og én person har ukjent smittevei. Totalt har 127 personer fått påvist smitte i Stavanger den siste uken.

I Sandnes er det registrert åtte nye smittetilfeller siste døgn. Fem er nærkontakter, mens tre har ukjent smittevei.

I Sola er det meldt om ett nytt smittetilfelle, med ukjent smittevei. Det er ikke meldt om nye tilfeller i Randaberg.

