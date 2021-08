Mann siktet for drapsforsøk i Sandnes – erkjenner straffskyld for grov kroppsskade

innenriks

Det var klokken 23.50 lørdag at politiet fikk melding om en skadd kvinne på en adresse i Sandnes. Nødetatene rykket ut til stedet og fant kvinnen alvorlig skadd. Hun ble sendt til Stavanger universitetssjukehus.

En mann ble kort tid senere pågrepet i Sandnes, og han er siktet for forsøk på drap. Politiet har opplyst at det var siktede selv som kontaktet politiet etter hendelsen.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, er de to et fraseparert ektepar. Både fornærmede og siktede er i 30-årene.

Erkjenner straffskyld for grov kroppsskade

Politiet har i løpet av søndagen jobbet videre på åstedet, blant annet med kriminalteknikere. Mannen satt sent søndag ettermiddag i avhør, og forsvareren hans bekrefter at han erkjenner straffskyld for grov kroppsskade.

– Han har forklart en god del om hva som har skjedd. Han er svært fortvilet, og lei seg over det som har skjedd. Han har i avhør sagt at han dro hjem til sin fraseparerte kone for å prate med henne, sier Kroken til NTB i en pause i avhøret.

Politiet har ennå ikke tatt stilling til eventuell varetektsfengsling. Kroken forteller at fengslingsmøtet trolig blir mandag ettermiddag, men at de får mer informasjon om dette mandag formiddag.

– Han har erkjent straffskyld for grov kroppsskade, men erkjenner ikke at han har forsøkt å drepe henne, sier Kroken.

På intensivavdeling

Politiet har ikke villet fortelle om hva slags type vold det dreier seg om, eller hvorvidt det er brukt våpen.

– Det vi kan si, er at det dreier seg om alvorlig vold, og at fornærmede i denne saken er alvorlig skadd. Hun ble tatt hånd om på åstedet og raskt tatt med til sykehus, der hun er innlagt på intensivavdeling, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NTB.

Han vil heller ikke utdype hva som gjør at politiet mistenker at dette var et drapsforsøk.

– Det er på dette tidspunktet omstendigheter knyttet til de skadene fornærmede er påført og måten de skadene er påført på, som gjør at vi mistenker at dette er forsøk på drap. Jeg kan ikke si noe konkret om hva det dreier seg om, men det er det som i all hovedsak ligger til grunn for siktelsen, sier Soma.

Hadde besøksforbud

Politiet mistenker at voldsepisoden skjedde i eller i nær tilknytning til boligen der den fornærmede ble funnet. Det er fornærmedes bolig.

– De to bodde ikke sammen i den boligen. Utover det vil jeg ikke si mer enn at det dreier seg om en nær relasjon, sier Soma.

Ifølge Aftenbladets opplysninger er mannen tidligere dømt for drapstrusler og vold mot den samme kvinnen. Han hadde nylig sluppet ut av fengsel da den alvorlige hendelsen i Sandnes skjedde, skriver avisen.

Mannen var i etterkant av dommen ilagt forbud mot å oppsøke fornærmede.

– Mannen hadde et aktivt besøksforbud mot kvinnen, bekrefter politiadvokat Soma til Aftenbladet.