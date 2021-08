Aksjonister fra Extinction Rebellion sperrer inngangen til departement

innenriks

NTBs fotograf på stedet sier at det hele går rolig for seg, men hovedinngangen kan ikke brukes. Et bilde fra NRK viser sittende demonstranter inne i departementsbygningen. Utenfor bygningen kan man se en litt større gruppe demonstranter med bannere, omkring 150 mennesker.

Inne i foajeen fikk demonstrantene møte olje- og energiminister Tina Bru (H). Deres hovedbudskap er at Norge må stanse alle oljeutvinning.

Innsatsleder fra politiet opplyser til NTB at de ikke vil foreta seg noe så lenge alt går rolig for seg. De avventer en eventuell begjæring fra dem som holder til i bygningen.

– De er blitt enige med politiet om at de kan stå der i rundt tjue minutter, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til NRK.

Miljøaktivistene har varslet en rekke aksjoner i Oslo denne uka og begynte i Frognerparken mandag morgen.

