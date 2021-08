Aksjonister fra Extinction Rebellion sperret trafikken – flere tatt av politiet

innenriks

– Demonstranter har sperret trafikken i Majorstukrysset fra Kirkeveien til Suhms gate. Politiet har satt opp sperring og omdirigerer trafikken, tvitret Oslo-politiet like etter klokka 13.30.

Flere av demonstrantene fikk pålegg om å flytte seg fra veibanen. Rundt 30 personer ble tatt hånd om fordi de nektet å etterkomme pålegget, opplyser politiet på Twitter.

Ifølge NTBs fotograf på stedet gikk det hele rolig for seg, men hovedinngangen kunne ikke brukes. En liten gruppe demonstranter gikk inn i bygget og satte seg på gulvet i foajeen. Utenfor bygningen samlet det seg en litt større gruppe demonstranter med bannere, omkring 150 mennesker.

Demonstrasjonen er et ledd i en internasjonal aksjon. I London sperret Extinction Rebellion mandag Trafalgar Square og lovet to uker med uro i den britiske hovedstaden. Storbritannia er vertskap for FNs klimatoppmøte i november. Fredag klatret gruppas aktivister til topps i Brandenburger Tor i Berlin, og stanset trafikken foran landemerket.

Møtte oljeministeren

Inne i foajeen fikk demonstrantene møte olje- og energiminister Tina Bru (H). Deres hovedbudskap er at Norge må stanse alle oljeutvinning. Bru sier hun er enig i deres bekymring, men ikke i metodene som brukes.

– Det er synd at demonstrantene tyr til sivil ulydighet, og at denne gruppen tar til orde for at demokratiet er problemet og vil flytte makt fra folkevalgte organ til det de selv mener er riktig, sier Bru i en skriftlig uttalelse.

– Jeg er altså uenig i virkemidlene deres, men deler sterkt bekymringen for klimaendringene og hva det vil føre til om vi ikke klarer å intensivere kampen mot dette globalt. Vi kommer aldri til å lykkes i kampen mot klimaendringene om vi skroter demokratiet på veien.

Krass kritikk

Partifelle og justispolitisk talsperson for Høyre, Peter Frølich, går lenger i sin kritikk og kaller demonstrantene for tullinger og ekstremister.

– Dette er ytterliggående klimaekstremister uten respekt for demokratiet. Disse folkene kan du få billig av meg. Aksjonene har også en stor kostnad. Politiet tvinges til å bruke tid og ressurser på disse tullingene, sier Frølich til NTB.

Sylvi Listhaug sier litt spøkefullt at aksjonistene bør klippe seg og få seg jobb.

– I Norge har vi åpne debatter, følger loven og oppfører oss ordentlig. Jeg forventer at MDG tar avstand fra denne gjengen, fremfor å omfavne dem som de har gjort tidligere.

MDGs Rasmus Hansson mener Frp og Høyre ikke skjønner hva sivil ulydighet er.

– Når Sylvi Listhaug ber aksjonistene klippe seg og få seg en jobb, og Peter Frølich (H) kaller dem klimaekstremister og tullinger, viser det en total mangel på respekt for deres helt reelle frykt for hva fremtiden bringer, sier han i en kommentar.

Varslet

Politiet var på forhånd varslet om en del demonstrasjoner, mens andre skulle foregår uten forvarsel. Politiet opplyste mandag til NTB at de ikke ville foreta seg noe så lenge alt går rolig for seg.

Mandag ettermiddag hadde de fleste demonstrantene forlatt departementene og dratt videre for å aksjonere i trafikken. Blant annet sperret de Ankerbrua, før de stilte de seg opp i Majorstukrysset.

Miljøaktivistene har varslet en rekke aksjoner i Oslo denne uka og begynte i Frognerparken mandag morgen.

«Jeg aksjonerer fordi fremtiden skremmer meg, nesten like mye som at politikerne ikke tar dette seriøst. Jeg føler mye på at politikerne setter sine egne interesser og rikdom foran vår og videre generasjoner.", sier Ronja Mylius (19)", en av aktivistene i ungdomsgruppa XR-Ung på Facebook.

(©NTB)