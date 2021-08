Fire ukers varetekt for mann siktet for drapsforsøk i Sandnes

innenriks

Fengslingskjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett er dermed i tråd med påtalemyndighetens ønske.

– Min klient har forståelse for at dette er en alvorlig sak, men han ønsket å unngå fengsling. Derfor har han tatt betenkningstid, med tanke på en mulig anke til lagmannsretten, sier forsvarer Anne Kroken til Stavanger Aftenblad.

Mannen er siktet for å ha forsøkt å drepe sin ekskone i Sandnes lørdag. Han var ilagt besøksforbud da hendelsen skjedde. Ifølge avisen skal mannen ha knivstukket kvinnen, som ble alvorlig skadd og sendt til Stavanger universitetssjukehus.

– Han er dypt ulykkelig for det han har gjort, og det viktigste nå er å få belyst hele hendelsesforløpet. Hans forklaring er at han dro dit for å snakke med henne om samvær for barna, fordi han er lei seg for at han får se dem så lite. Han mener selv han er skyldig i grov kroppsskade, men hadde ikke til hensikt å drepe henne, sier Kroken.

Mannen må være i full isolasjon i to av de fire ukene i varetekt. Ifølge Kroken har mannen vært samarbeidsvillig.

