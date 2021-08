Nye koronatiltak i Voss kommune

innenriks

– Bakgrunnen er smittesituasjonen og et svært omfattende arbeid med testing og smittesporing, opplyser kommunen i en pressemelding.

Til sammen blir flere hundre nærkontakter berørt, og dette har igjen ført til et kraftig press på testsenteret. Alle nærkontaktene skal testes både to og tre ganger, i tillegg til den ordinære testingen.

Voss gjeninnfører derfor smittekarantene for de unge, selv om de nasjonale rådene åpnet for å fjerne denne karantenen for personer under 18 år, mot at de blir testet hyppig etter nærkontakt med en smittet.

Fredag meldte kommunen om økende smittetrend med 23 tilfeller den siste uka.

