I samme periode ble det gjennomført vel 1500 tester, opplyser Trondheim kommune.

– Gjennom helga har vi erfart at mange ikke møter opp til bestilt time. Det er viktig at bestilte timer som ikke benyttes, avbestilles så fort det lar seg gjøre slik at andre kan benytte seg av timen, heter det på kommunens nettsider.

Samtidig jobbes det med å få på plass et bedre tilbud med hurtigtesting for barn og unge i skole og barnehage.

