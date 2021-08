33 Extinction Rebellion-aksjonister har fått forelegg

innenriks

Det opplyste Oslo politidistrikt til NTB i 12.30-tiden tirsdag.

Hvert av foreleggene er på 13.000 kroner. Totalt er det dermed skrevet ut forelegg for til sammen 429.000 kroner til aksjonister fra Extinction Rebellion etter aksjonene i Oslo mandag og tirsdag.

Mandag aksjonerte gruppen utenfor Olje- og energidepartementet, i Majorstukrysset og på Ankerbrua ved Grünerløkka i Oslo. Totalt ble 48 personer innbrakt eller pågrepet under disse aksjonene.

Dekker ikke hele forelegget

Talsperson Christian Hansson i Extinction Rebellion sier at aksjonistene er ansvarlige for sine egne forelegg, og at de selv velger om de vil vedta dem eller ikke.

– Extinction Rebellion i Norge, Sverige og Danmark har likevel drevet innsamling via sosiale medier og nettsidene våre til en solidaritetskasse, og vi skal ta fra den så langt kassen rekker. Aksjonistene kan likevel ikke vente å få dekket hele forelegget, sier Hansson.

Fikk bøter på over 1 million kroner

Tirsdag sperret gruppen krysset Frederiks gate/Karl Johans gate ved Slottet i Oslo. I 12.30-tiden skrev Oslopolitiet på Twitter at de har gitt pålegg til aksjonistene om å flytte seg. Flere av aksjonistene nektet å flytte seg, og i 14.20-tiden var 35 aksjonister pågrepet eller innbrakt.

Extinction Rebellion-aksjonister har også møtt opp utenfor Klima- og miljødepartementet tirsdag.

Hansson sier at gruppen er forberedt på at det vil komme enda flere forelegg, og at flere vil bli innbrakt under aksjonene de har planlagt videre denne uken.

– I forbindelse med aksjonene vi hadde for et år siden, ble vi ilagt bøter for til sammen i overkant av 1 million kroner, og aksjonene vi holder på med nå, er mye større enn da. Vi er fortsatt bare på tirsdag, sier Hansson.

(©NTB)