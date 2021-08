Oslofjordrådet har startet jobben med å redde Oslofjorden

innenriks

Regjeringen la i mars fram en tiltaksplan som skal gi et bedre miljø i og rundt Oslofjorden. Oslofjordrådet skal sikre lokal- og regionalpolitisk forankring av tiltakene i planen

Den samordnede forvaltningsplanen for Oslofjorden slår fast at situasjonen i fjorden er «svært alvorlig».

«Miljøet i fjorden er truet. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå. Ærfugl dør. Tareskogen og ålegressengene blir mindre. Miljøgifter gjør at vi ikke burde spise fisk og skalldyr fra deler av fjorden. Maritim forsøpling og mikroplast er et alvorlig miljøproblem», skriver regjeringen på sine nettsider.

– Nå må vi handle for å gjøre Oslofjorden frisk. Derfor har regjeringen lagt fram en plan med tiltak som skal hjelpe naturen, og blant annet bidra til å øke torskebestanden, gi ærfuglene gode leveområder og legge til rette for friluftsliv for alle, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), som leder rådet.

Kommunene rundt Oslofjorden, fylkeskommunene og organisasjoner som arbeider med Oslofjorden, er en del av Oslofjordrådet. Samordnet innsats på tvers av kommuner, næringer og samfunnssektorer er nødvendig for å nå målet om en rein og rik Oslofjord, skriver Klima- og miljødepartementet.

(©NTB)