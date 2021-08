Over 100 nye smittede registrert i Bergen: – Ser konsekvensen av fadderuken

innenriks

101 nye smittede er mer enn dobbelt så mange som dagen før, da tallet var 49.

Bergen sliter med høye smittetall, noe som bekymrer smittevernoverlege Egil Bovim.

– De høye tallene kan være et resultat av at dagens smittetall er basert på tester som er tatt over flere dager. Vi er uansett bekymret for situasjonen, og vi begynner nå for alvor å se konsekvensene av fadderuken, sier Bovim.

Han sier at minst 31 smittetilfeller har tilknytning til fadderuken, og at 34 av tilfellene er blant ungdom mellom 20 og 22 år.

– Vi har tett dialog med studiestedene om situasjonen, sier Bovim.

3.199 personer testet seg i Bergen mandag. Så langt har 8.649 personer fått påvist koronasmitte i kommunen.

