Trondheim kommune øker testkapasiteten

innenriks

Årsaken til den massive pågangen er i all hovedsak at karantenereglene er endret, slik at barn og unge nå skal teste seg ut av karantene. Dette, kombinert med to smitteutbrudd i Trondheim, har skapt en økt etterspørsel, skriver kommunen i en pressemelding.

I løpet av tirsdag ble kapasiteten ved kommunens teststasjoner økt med over 2.100 ekstra test-timer. Nå arbeides det med å øke kapasiteten ytterligere.

– Fra og med torsdag vil åpningstidene på teststasjonene utvides, slik at teststasjonene er åpne på kveldstid, melder kommunen.

