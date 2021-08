Flertall vil at 12-åringer skal få vaksinetilbud

innenriks

I målingen som Norstat har gjennomført for NRK, svarer videre 13 prosent nei til at barn ned i 12 års alder bør få vaksinetilbud, mens 26 prosent svarer at de ikke vet.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier til kanalen at han ikke syns spørsmålet om vaksinering av barn er enkelt, og at flere hensyn på veies opp mot hverandre.

Ifølge kanalen skal FHI om bare noen dager levere anbefalingen sin til regjeringen om dette spørsmålet. Dersom barn ned til 12 år skal få vaksinetilbud, regner Aavitsland med at dette kan skje i oktober.

(©NTB)