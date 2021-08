Sju av ti vil åpne Norge – professor advarer

innenriks

I en undersøkelse Norstat har gjort for NRK sier 71 prosent at de støtter en full gjenåpning i september, enten i stor eller i noen grad. 23 prosent sier de enten er sterkt eller i noen grad imot regjeringens gjenåpningsplan.

Professor emeritus i epidemiologi, Dag Steinar Thelle, mener regjeringen bør trykke på bremsen.

– Det er fornuftig å ha en gjenåpningsplan, men det som er vanskelig å forstå er at man setter datoer på forhånd. Planen bør følge utviklingen i sykdomsforekomsten og hvordan epidemien sprer seg i befolkningen, sier Thelle til NRK.

Thelle sier han ville ventet til utgangen av september og sett på hvordan utviklingen blir når det gjelder innleggelser.

– Det er alltid en forsinkelse på to-tre uker etter at smittetrykket øker i befolkningen, sier han.

Det siste døgnet er det registrert 1.093 koronasmittede i Norge. Det er det høyeste døgntallet siden 22. mars. 52 koronasmittede personer var tirsdag innlagt på norske sykehus.

Helseminister Bent Høie (H) sier regjeringen følger situasjonen nøye.

– Jeg vil minne om at vi ikke har kommet til det siste trinnet av regjeringens gjenåpningsplan. Det har vi utsatt nettopp på grunn av smittetall. For meg virker det som at en del av kritikerne mener at vi allerede har tatt beslutningen om åpne Norge, men det har vi ikke.

