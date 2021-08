To menn skutt og alvorlig skadd i Oslo – politijakt på ukjente gjerningsmenn

innenriks

– Sånn situasjonen er nå, etterforsker vi to drapsforsøk begått av ukjente gjerningspersoner. Vi har ikke pågrepet noen, sier leder Grete Lien Metlid i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt til NTB.

To unge menn – en i slutten av tenårene og en i begynnelsen av tjueårene – ble funnet skutt natt til onsdag på Trosterud i nærheten av Tvetenveien. Det var alarmsentralen som varslet politiet klokka 1.15, men politiet fikk selv en rekke henvendelser fra vitner som hadde hørt skudd og gjort observasjoner, ifølge Metlid.

Ofrenes tilstand var onsdag formiddag alvorlig, men stabil. De fikk behandling for skuddskadene på sykehus og var ikke avhørt av politiet.

Politiet ber folk som vet noe, har sett noe eller har informasjon av relevans for etterforskerne, ringe 22668176 eller gå inn på tips.politiet.no.

Ikke kjent for politiet

– Vi er i en veldig tidlig fase av etterforskningen, og det er altfor tidlig å si noe som hva som har skjedd og foranledningen til hendelsen. Men de fornærmede er ikke personer vi knytter til spesifikke miljøer, tidligere konflikter eller andre hendelser, sier Metlid.

Det pågikk natt til onsdag og utover formiddagen intenst arbeid på stedet med avhør av vitner, og krimteknikere gjorde åstedsundersøkelser. Skytingen skjedde utendørs, ifølge krimvaktleder Roger Hjertø i Oslo.

– Men vi har flere åsteder som skal undersøkes, både utendørs og innendørs, sa operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB natt til onsdag.

Metlid vil ikke svare på om de to fornærmede hadde noen tilhørighet til boligområdet ved der de ble funnet. Hun avviser også å kommentere en rekke vitnebeskrivelser som gjengis i flere medier onsdag. Hun gjentar at «det er altfor tidlig å spekulere i foranledningen» og framholder at politiet «har ikke noe nå som sier oss hva som kan ha skjedd».

Fremstår som tilfeldig

VG har snakket med et vitne som sier han hørte mellom tre og seks smell. Han så tre personer komme løpende.

En nabo forteller til TV 2 at han våknet av høylytt krangling i trappeoppgangen.

– Jeg hørte at det var høy temperatur, og at noen ropte. Jeg hørte ikke ordene, men skjønte at det var noe som hadde skjedd. Det var vel minuttene før politiet kom, tror jeg.

Et vitne Avisa Oslo har snakket med, sier at det kom to menn og skjøt. Han mener skytingen fremstår som tilfeldig. Mannen, som ikke ønsker å stå fram med navn, er faren til en av de involverte.

Faren forteller at sønnen hans og to venner satt utenfor bygget de bor i. Guttene bare hang og spilte spill på mobilen. Plutselig kom det to menn gående og skjøt mot dem. Det var helt uten grunn. Sønnen kom løpende hjem, uskadd.

