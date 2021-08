Ytterligere 278 personer hentet ut av Afghanistan

innenriks

– Passasjerene inkluderer både norske borgere og andre som kvalifiserer for innreise, samt afghanere med behov for beskyttelse. Det var ingen enslige mindreårige om bord, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en epost onsdag morgen.

Norge har nå totalt evakuert 652 personer fordelt på ni flyginger til Oslo.

Arbeidet med evakueringen kommer til å fortsette så lenge flyplassen i Kabul er åpen. UD jobber sammen med Forsvaret, politiet og utlendings- og helsemyndighetene for å kunne hjelpe flest mulig med å reise ut av Kabul.

Kaotisk og farlig

De inkluderer både norske borgere og personer med gyldig oppholdstillatelse og afghanske borgere med behov for beskyttelse.

– Jeg er glad for at vi de siste dagene har lyktes med å legge til rette for utreise for mange og fylle flyene, til tross for at situasjonen rundt flyplassen er kaotisk og tidvis farlig, sier Søreide.

Et vesentlig usikkerhetsmoment i arbeidet med å berge folk ut av landet, hvor Taliban nå tar et stadig fastere grep om makten, er hvor lenge det nye regimet tillater flytrafikk til og fra flyplassen i Kabul.

Kan ikke garantere hjelp

UD vet ikke hvor lenge flyplassen vil være åpen og evakuering vil være mulig, og kan derfor ikke gi noen garanti for at alle norske borgere som ønsker å reise hjem får hjelp til det i denne omgang, understreker statsråden.

– Hvis, eller rettere sagt når, flyplassen stenger for uttransportering, så blir det veldig vanskelig å få folk ut av Afghanistan, sa statsminister Erna Solberg (H) i en kommentar onsdag morgen til situasjonen i Afghanistan og situasjonen til barna som er blitt brakt ut på norske fly.