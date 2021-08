117 nye smittede i Bergen

innenriks

– Dagens smittetall er det høyeste som er registrert i Bergen i 2021, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

Det er flest i aldersgruppen mellom 20 og 29 år, med 87 tilfeller. 44 av smittetilfellene er relatert til fadderarrangementer.

– Med så mange smittede er smittesporingsarbeidet sterkt belastet og i fare for å bryte sammen. Byens innbyggere har tidligere i pandemien vist at de kan brette opp ermene når det trengs, og nå er det nødvendig at folk tar større ansvar dersom de blir smittet, sier Bovim.

(©NTB)