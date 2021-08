innenriks

– Det er åpent for trafikk igjen mellom Hokksund og Hønefoss etter tidligere strømproblemer, skrev Bane Nor på Twitter i 14-tiden torsdag.

Reisende må fremdeles regne med forsinkelser og innstillinger som følge av stansen tidligere på dagen.

Årsaken til strømproblemene var at et tre falt over kjøreledningen.

