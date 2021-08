Nakstad: TISK er sterkt belastet

innenriks

Onsdag ble det registrert 1.294 nye smittetilfeller i Norge, noe som er 682 flere enn samme dag i forrige uke. Onsdagens tall er også ny rekord på et døgn her i landet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til Dagbladet at TISK-apparatet nå er sterkt belastet i kommunene på grunn av mye smitte i yngre aldersgrupper.

– Derfor jobber vi med anbefalte tiltak til kommunene for å forenkle testingen og sporingen av smitteførende personer som skal i isolasjon, sier Nakstad.

I Oslo etterlyser helsebyråd Robert Steen nye TISK-vurderinger siden vi nå skal ha et mer åpent samfunn.

– Vi skal bremse smitten, men ikke slå den ned. Da virker ikke TISK som før.

Siden en del ikke ønsker å vaksinere seg, og det fortsatt ikke er avgjort om unge under 16 år skal få tilbud om vaksine, mener Steen at det blir et spørsmål om man skal fortsette å smittespore like aktivt – og hvor mye ressurser man skal bruke på det.

– Jeg etterlyser en ny type tenkning fra nasjonale helsemyndigheter med tanke på smittesporings- og testarbeidet, sier Steen.

