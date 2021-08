Sarpsborg har fullvaksinert alle voksne

innenriks

– Det er en milepæl. Jeg er så stolt, glad og veldig takknemlig for at sarpinger tar vaksinen. Vi ser at det har kjempestor virkning ved at vi ikke får de alvorligste sykdomstilfellene, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) til NRK.

Torsdag satt kommunen sin siste koronavaksine blant den voksne befolkningen, og er dermed den første store bykommunen i landet som har fullført massevaksineringen.

De som enda ikke har hatt mulighet til å bli vaksinert i Sarpsborg, får fortsatt tilbudet på Helsehuset i tiden framover.

Bygda Utsira i Rogaland ble den første fullvaksinerte kommunen i landet onsdag, mens Sarpsborg tar niende plass.

