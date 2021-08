Kraftig fall i narkobeslagene

innenriks

Sammenlignet med perioden fra 2017 til 2019 var det en reduksjon i antall narkotikasaker på rundt 25 prosent i første halvår i år. Nedgangen gjelder både i foreleggssaker og i alvorlige narkotikasaker, viser Kripos rapport over alle narkotikabeslag i første halvår i år.

Kripos kan denne gangen ikke svare på hvorfor antallet beslag faller, og nevner verken korona eller covid-19 i halvårsrapporten. I forbindelse med årsstatistikken for fjoråret ble det framhevet at koronastengte grenser og betydelig vanskeligere vilkår for narkotikasmuglerne var deler av forklaringen på blyant annet hasjtørke og kraftig prisvekst for cannabis.

– Årsakssammenhengene til nedgangen er ikke en del av analysene som gjøres ved seksjon for narkotikakriminalitet. Kripos ser på mengder, styrkegrad og typer stoff, men vi sitter ikke på det totale bildet for årsaker til beslagsutviklingen, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik.

I første halvår i år ble tatt noe mer cannabis etter en kraftig nedgang i fjor, men lå omtrent på 2020-nivå. Det ble derimot tatt betydelig mindre kokain, amfetamin og MDMA.

Kripos´ narkotikastatistikk inneholder både toll- og politibeslag.

