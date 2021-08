Smitterekord i Trondheim – over 100 nye smittede

innenriks

I tillegg er det meldt inn cirka 100 positive hurtigtester som nå skal følges opp med PCR-test.

Kommunen opplyser at det pågår et betydelig smitteutbrudd i byens studentmiljø. Torsdag ble det kjent at kommunen vil masseteste 35.000 studenter og at planleggingen av dette er godt i gang.

En liten andel av de smittede er barn og ungdom i skolealder, samt nærkontakter og husstandsmedlemmer til disse.

Av de 113 nye smittede er 20 mellom 10–19 år, mens 88 er mellom 20–29. De resterende fem over under 50.

Torsdag strammet kommunen inn koronareglene og vedtok påbud om munnbind for alle over tolv år på offentlig transport og innendørs i offentlige lokaler der enmetersregelen ikke kan følges. Det ble også vedtatt at serveringsstedene får påbud om å registrere alle kunder ved ankomst.

Formannskapet kom også med en sterk anbefaling om at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte som må bruke kollektivtransport til og fra jobb, kan jobbe hjemme så langt det er mulig.

I tillegg videreføres blant annet anbefalingen om å begrense antall sosiale kontakter til ti personer i uka.

Trondheim kommune vil senere fredag informere om smittesituasjonen, testarbeidet og andre tiltak fra kommunens side i dagene og ukene som kommer.

