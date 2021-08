Smittevernoverlege bekymret for ny smittebølge

innenriks

– Myndighetene ønsker å gå ned på smittesporingen. Da øker risikoen for smitte utenfor kjente smitteveier. Dette gjøres samtidig med at mange fortsatt er uvaksinerte og dårlige beskyttet. Det bekymrer meg, sier smittevernoverlege Lars Kåre Selland Kleppe til VG.

Legen sier at det vil bli flere alvorlig syke enn man så for seg at det ville bli før sommeren, og at bølgen blir større enn det som er kommunisert fra sentrale myndigheter. Han viser til England, der tallene på sykehusinnlagte har økt.

– Der har man åpnet opp. Men de har smittesporing og testing. De har akkurat nå 7.000 innlagte pasienter. Hvis vi når samme nivå som England, vil vi ha 600 innlagte covidpasienter samtidig. På det meste i pandemien hittil, har vi hatt 325 covidpasienter innlagt på sykehus samtidig, sier Kleppe.

(©NTB)