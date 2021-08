121 nye smittede registrert i Bergen

innenriks

84 tilfeller er nærkontakter, én er importsmitte og 37 har ukjent smittevei, opplyser Bergen kommune lørdag.

Én av de smittede er under fem år, og sju er i alderen seks-tolv år. 26 av de smittede er 13–19 år, mens de fleste – 57 – er i alderen 20 til 29 år, seks er 40–49 år, fem er 50–59 år, og to er i alderen 60–69 år.

Til sammen 2.865 personer ble testet for koronasmitte fredag. Smittetallet i kommunen er nå 9.110.

Klokken 9 lørdag formiddag åpnet Bergen kommune for drop-in-vaksinering av kommunens 16- og 17-åringer på Sentralbadet og i Åsanehallen. Like før åpning i Sentralbadet sto køen rundt hele bygget, skriver Bergensavisen. Avisas journalist talte over 300 ungdommer i køen.

– Vi er opptatt av å vaksinere befolkningen i Bergen så raskt som mulig. Det var god pågang da vi hadde drop-in for studenter i begynnelsen av uken, men etter at vi åpnet opp for at alle innbyggere over 18 år kunne komme uten timeavtale, har pågangen vært mindre. Derfor åpner vi nå opp for 16- og 17-åringene slik at de kommer raskt i gang med vaksineringen og vi får utnyttet kapasiteten på vaksinestasjonene best mulig, sa helsebyråd Beate Husa fredag.

