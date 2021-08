En person skutt og drept i politiaksjon i Sarpsborg

innenriks

Operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt vil foreløpig ikke kommentere situasjonen ytterligere, skriver VG.

Til NTB bekrefter han at en person er skutt og drept i forbindelse med et politioppdrag.

– Spesialenheten er varslet og vil sannsynligvis overta, sier han.

Sarpsborg Arbeiderblad skriver at det er et stort politioppbud ved Valaskjold i Sarpsborg.

Det ligger en person på bakken utenfor KK Sushi mellom Prestegården og gamle Glombuss, beskriver Sarpsborgs Arbeiderblads journalist på stedet.

Flere politipatruljer er på stedet. Ifølge andre vitner skal det ha vært utført livreddende førstehjelp av en person.

Hendelsen skal ha funnet sted ved 8-tiden lørdag morgen.

– Hørte fire-fem smell, så kom det plutselig to ambulanser, legebil og tre-fire politibiler og et Sea King, sier et øyenvitne til SA.

Fylkesvei 118 er stengt for gjennomkjøring., og blister bør finne alternative ruter, skriver avisen.

Pårørende er ikke varslet.