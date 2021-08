VG-måling: Flertall vil ha Støre som statsminister

innenriks

Hvis valget kun står mellom Ap-leder Støre og Høyre-leder Erna Solberg – ønsker 51 prosent Jonas Gahr Støre, mens 42 prosent av de spurte ønsker at Erna Solberg skal fortsette som statsminister, skriver VG lørdag.

Når folk blir spurt om de ønsker Støre, Solberg eller Vedum, får Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum 10 prosent, mens Støre fremdeles er foretrukket foran Solberg med 41 prosent mot Erna Solbergs 35.

Tallene på denne målingen er nesten identisk med resultatet i en tilsvarende måling tidligere i august, da 51 prosent ville ha Støre og 41 prosent Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er fornøyd med tallene.

– Dette er hyggelige tall for meg, men mest av alt for det fine laget jeg er en del av. Det viktige nå er at folk som vil støtte oss, stemmer Arbeiderpartiet, skriver Støre i en epost til VG.

Målingen er utført av Respons Analyse, og 1.000 personer er spurt mellom 20. og 25. august. Feilmarginen er 2–3 prosentpoeng.

