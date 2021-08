Israel åpner for tredje dose til alle over tolv år – FHI følger nøye med

innenriks

Israel var tidlig ute i vaksinasjonen og er et land verden følger nøye med på for å få svar om vaksinenes effekt. Nå har 20 prosent fått tredjedosen.

Israelske myndigheter viser til foreløpige funn som sier at tredjedosen er med på å slå ned deltabølgen og hindre alvorlig sykdom.

Folkehelseinstituttet opplyser at de følger nøye med på situasjonen i Israel.

– Etter vår vurdering er det fortsatt ikke sikre holdepunkter for at vaksinebeskyttelse mot sykdom svekkes så raskt at det nå er nødvendig med noen tredje dose i Norge, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Anbefaler ved behov

Han sier bevisene for dette må være i form av data fra befolkningen og at FHI ennå ikke har sett det.

– Israel har siden starten ligger først i vaksinasjonsløypa. Hele verden følger nå deres erfaringer veldig nøye, sier Aavitsland.

Israels statsminister sier bevisene finnes.

– Den tredje dosen fungerer. Det er allerede resultater, skriver han på Twitter.

Det israelske helsedepartementet opplyser at tredjedosen øker beskyttelsen mot alvorlig sykdom til 97 prosent, ifølge Times of Israel. Forskere ved Hebrew University mener de kan vise at tredjedosen hindret smittespredning i en deltabølge, skriver Haaretz.

Aavitsland sier FHI vil anbefale en tredje dose hvis de ser behovet for det, enten det er i år, neste år, 2025 eller 2030.

Etter at Israel tidligere i år kunne åpne samfunnet opp etter en rask vaksinering, har deltavarianten skapt problemer i sommer. Smitten er nå høy også blant de vaksinerte, og det er innført tiltak som munnbindpåbud og begrensninger i hvor mange som kan samles.

Passerer Israel

Aavitsland påpeker at Israel bare har gitt 68 prosent av befolkningen én dose, mens 62 prosent er fullvaksinert. I Norge er tallene 71 prosent med minst én dose og 56 prosent fullvaksinerte.

– Vi kommer altså til å få større vaksinasjonsdekning med to doser enn Israel har, sier Aavitsland.

Israel besluttet i sommer å tilby alle over 60 år en tredje dose koronavaksine, og siden er dette gradvis utvidet til å gjelde yngre grupper.

Israelske eksperter sier at vaksinenes effekt gradvis blir mindre, og anbefaler en tredje dose fem måneder etter at folk er blitt vaksinert første gang.

