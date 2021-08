innenriks

Til sammen er 3.221 personer registrert smittet de siste to ukene, et snitt på 230.

De to siste ukene har det vært flest nye smittetilfeller i aldersgruppa 10–19 år, med 1.281.

Nordre Aker bydel topper smittestatistikken med et smittetrykk på 756 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Totalt er 42.635 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

