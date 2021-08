Høyre mest tilbake, Rødt og SV fram i ny TV 2-måling

innenriks

Rødt går fram med 0,9 prosentpoeng til 7,2 prosent på TV 2s siste måling utført av Kantar. Dersom det hadde vært stortingsvalg i morgen, ville det betydd at stortingsgruppa til partiet øker fra ett til tolv mandater.

Også SV viser muskler med en oppslutning på 10,2 prosent, en framgang på 0,3 prosentpoeng.

Resultatet er SVs beste på TV 2s partibarometer siden høsten 2005. Til sammen har Rødt og SV doblet sin oppslutning siden valget i 2017.

Ikke flertall

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet går svakt fram til henholdsvis 22,6 prosent (+0,2) og 11,5 prosent (+0,3). Men målingen befester imidlertid Sps nedgang den siste tiden, og trass i SVs framgang har en trepartiregjering med Ap, Sp og SV fortsatt ikke flertall, men får 82 mandater.

MDG får en liten nedgang på 0,3 prosentpoeng til 5 prosent.

Men samtidig puster de tre partiene til venstre for Ap sin storebror i nakken: Samlet får SV, Rødt og MDG støtte fra 22,4 prosent av velgerne, mens Ap altså får 22,6 prosent.

Høyre ned, Frp opp

Høyre må tåle en tilbakegang på hele 1,3 prosentpoeng til 19,2 prosent. Frp gjør på sin side et hopp på 1,1 prosentpoeng til 11,8 prosent og passerer dermed Sp. Samtidig ligger partiet langt dårligere an enn ved forrige stortingsvalg og mister ifølge målingen sju av 27 stortingsmandater.

Venstre går tilbake 0,4 prosentpoeng til 4,4 prosent, men holder seg likevel på «riktig» side av sperregrensa.

Det gjør derimot ikke KrF, som igjen havner under sperregrensa med 3,8 prosent. Men partiet får tre mandater, noe som ifølge TV 2 åpner en teoretisk mulighet for at KrF kan melde seg på listen over partier som kan bidra til et flertall på 85 mandater.

Kategorien «andre», som har fått uvanlig høy oppslutning på flere målinger den siste tiden, faller med 0,9 prosentpoeng til 4,3 prosent.

Målingen ble tatt opp i perioden 23. til 27. august, med 996 spurte. Feilmarginen er ikke oppgitt.

(©NTB)