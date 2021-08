Jeger dømt for å ha skutt utrydningstruet fjellrev

innenriks

Jegeren forklarte i retten at han trodde fjellreven var en albino rødrev-valp. Og selv om ingen av rettens medlemmer trodde 40-åringen skjøt et eksemplar av den utrydningstruede dyrearten med vilje, mente flertallet at han burde gjort mer for å unngå feilen, skriver Stavanger Aftenblad.

Fjellreven ble skutt i Lund kommune i Rogaland.

Mannen ble, som i Dalane tingrett, dømt til 90 dagers fengsel. Han er også dømt til tap av retten til jakt og fangst for en periode på tre år.

40-åringens forsvarer, advokat Asbjørn Stokkeland, har allerede anbefalt sin klient å anke dommen til Høyesterett.

